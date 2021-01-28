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Спортивные новости

Ягудин прокомментировал решение ISU не переносить ЧМ по фигурному катанию

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Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Отметим, что российские фигуристы выступят на ЧМ 2021 года под названием «Федерация фигурного катания на коньках России» (Figure Skating Russia).

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о решении ISU.

«Очень крутая новость! Даже я, человек, который комментирует эти турниры, очень счастлив. Если у спортсменов на горизонте нет турниров, где они могут соревноваться, они теряют мотивацию», — цитирует Ягудина «Чемпионат.com».

Напомним, что ЧМ пройдет с 22 по 28 марта.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила на утверждение в ISU название команды сборной России на ЧМ.

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