Жулин эмоционально отреагировал на решение не переносить ЧМ по фигурному катанию

| Карен Саркисян

Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

Отметим, что российские фигуристы выступят на ЧМ 2021 года под названием «Федерация фигурного катания на коньках России» (Figure Skating Russia).

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на решение ISU.

«Какое счастье! Слава богу, я очень рад. Это правильное решение. Уже хочется нормальной жизни, где-то выступить, куда-то поездить, гори оно все огнем. Спортсмены сейчас воодушевятся.

Название? Вообще без разницы, пусть хоть как называются, лишь бы выступать», — цитирует Жулина «Чемпионат.com».

Напомним, что ЧМ пройдет с 22 по 28 марта.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила на утверждение в ISU название команды сборной России на ЧМ.