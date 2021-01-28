ЦСКА договорился с «Эвертоном» о переходе нападающего Дженка Тосуна

| Мартин Норикович

Московский ЦСКА договорился с английским «Эвертоном» о переходе нападающего Дженка Тосуна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб договорился с «Эвертоном» об аренде нападающего с правом необязательного выкупа летом 2021 года.

В нынешнем сезоне Тосун провел семь матчей и забил один мяч.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее московский ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.