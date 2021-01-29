«Ливерпуль» впервые в 2021 году забил два мяча в одном матче АПЛ

В эти минуты идет матч 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между лондонским «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

К 57-й минуте счет в матче 1:2 в пользу гостей. У мерсисайдцев отличились Роберто Фирмино и Трент Александр-Арнольд.



Подопечные Юргена Клоппа впервые в нынешнем году смогли отличиться более одного раза за матч.

Отметим, что также прервалась серия «Ливерпуля» из пяти игр в АПЛ без забитых мячей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что полузащитник французской «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошел медосмотр перед переходом в московский ЦСКА.