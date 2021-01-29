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Спортивные новости

«Бостон» переиграл «Питтсбург» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Вагнер, Шон Курали и Патрис Бержерон, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды единственный гол на счету Коди Сеси.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».

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