Шалимов о Кокорине: не сказал бы, что он молодец

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Шалимов высказался о переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, на месте 29-летнего форварда в Италию бы поехал любой.

«Кокорин — молодец? В «Спартаке» была неоднозначная ситуация, поэтому не казал бы, что он молодец.

Он не нужен был [«Спартаку»]. Не думаю, что лишь его одного можно винить в том, что в «Спартаке» у него не получилось. Жду, что он будет сначала выходить на замену в «Фиорентине», — сказал Шалимов.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о прозвищах игроков красно-белых.