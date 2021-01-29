Боец ММА Исмаилов жестко оскорбил Минеева

Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов в своем Instagram жестко оскорбил Владимира Минеева.

«Листайте влево, друзья, и перед вами официально появится очкошник.

Ну и, собственно, у меня на этом все, спасибо», — сказал Исмаилов.

Напомним, что поединок между спортсменами, который состоялся в октябре 2018 года, завершился вничью. Минеев в настоящее время настаивает на проведении повторного боя.

Ранее сообщалось, что поединок по правилам бокса между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком пройдет 20 февраля в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл».