Гэтжи не видит способных победить Хабиба бойцов

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи не видит никого, кто смог бы что-либо противопоставить обладателю чемпионского пояса в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, 32-летний дагестанец обладает сильным джемом, способен часто менять уровни и не воспринимает мощные панчи оппонентов.

Гэтжи заявил, что в ближайшее время никто не сможет близко подобраться к уровеню завершившего карьеру россиянина.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «КАМАЗ» предложил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову место в составе.