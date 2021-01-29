Бутырская высказалась по поводу решение ISU не отменять ЧМ-2021

Чемпионка мира Мария Бутырская прокомментировала решение Международного союз конькобежцев (ISU) не переносить сроки проведения мирового первенства по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, это решение позволит провести качественный отбор спортсменов на предстоящую зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Я, безусловно, рада такому исходу. Спортсмены, очевидно, тоже. Они смогут показать себя и достойно выступить. И в целом для них сезон пройдет не впустую», — сказала Бутырская.

Напомним, что ЧМ пройдет с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о состоянии чемпионки Европы Алены Косторной.