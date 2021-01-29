Биатлонист Тарьей Бе поделился мнением о расследоавнии коррупции в IBU

Биатлонист Тарьей Бе поделился мнением о расследоавнии коррупционного сканадала в Международной федерации биталона (IBU). Об этом сообщает TV2.

По его словам, чиновники проявили к честным спортсменам максимум неуважения, даже не постаравшись защитить их от мошенников.

«Стало шоком читать то, что написано в отчете. Что те, кто должны были быть «нашими» людьми, участвовали в том, чтобы покрывать лжецов.

IBU занимался тем, что что скрывал факты и сознательно не проверял слухи и конкретные факты. Это потрясает до глубины души», — заявил Бе.

Ранее сообщалось, что комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах расследования комиссии IBU.