Клопп остался в восторге после победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского «Тоттенхэма» (3:1).

Немецкий специалист отметил, что игра получилась насыщенной и зрелищной.

«Я в восторге, матч выдался великолепным. Нужные люди забивали в нужный момент. У нас все получалось, может быть, за исключением пропущенного мяча.

Я увидел выступление, отражающее не нашу форму, а нашу сущность. Это были мы, особенно во втором тайме. Это был настоящий бой», — передает слова Клоппа «Би-би-си».

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