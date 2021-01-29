Тренер «Аякса» заявил, что Промес не намерен уходить в «Спартак»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Квинси Промесе, которого активно сватают в московский «Спартак». Об этом сообщает Voetbal Primeur.

По его словам, нидерландский форвард хочет проявить себя именно в составе голландского клуба и не планирует никуда уходить.

Специалист отметил, что доволен работой Промеса на тренировках и заявил, что в ходе переговоров с российским клубом прогресса нет.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».