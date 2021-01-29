«Аталанта» Миранчука сыграет в полуфинале Кубка Италии против «Наполи»

В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Италии «Наполи» оказался сильнее «Специи».

Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.

Таким образом, подопечные Дженнаро Гаттузо вышли в полуфинал, где встретятся с «Аталантой» из Бергамо.

В другом полуфинале сыграют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что в очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю».