«Наполи» вышел в полуфинал Кубка Италии

В заключительном четвертьфинальном матче Кубка Италии «Наполи» оказался сильнее «Специи».

Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:2.

Все голы подопечные Дженнаро Гаттузо забили еще в первом тайме. В составе победителей забитыми мячами отметились Калиду Кулибали, Ирвинг Лосано, Маттео Политано и Элиф Элмас.

У проигравшей команды отличились Эммануэль Гьяси и Дженнаро Акампора.

Ранее сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч успешно прошел медосмотр перед переходом в итальянский «Беневенто».