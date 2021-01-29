«Аризона» переиграла «Анахайм» в игре регулярного сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» оказалась сильнее «Анахайм Дакс».

Встреча прошла в Финиксе на арене «Хила Ривер» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Клэйтон Келлер и Кристиан Дворак, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Якоб Сильверберг и Дентон Хайнен.



Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».