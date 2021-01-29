Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Лос-Анджелес Кингз».

Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Йоханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Джоэль Эрикссон.

У проигравшей команды отличились Дастин Браун, Дрю Даути и Алекс Иафалло.



Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» выиграл у «Калгари Флэймс».