«Флорида» Боровского уступила «Коламбусу» Гаврикова и Григоренко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».
Встреча прошла в Коламбусе на арене «Нэшнуайд» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в серии послематчевых бросков со счетом 3:2.
В составе хозяев отличились Микко Койву и Макс Доми.
У гостей заброшенными шайбами отметились Картер Верхаге и Ээту Луостаринен.
Решающий буллит у «жакетов» реализовал Александр Тексье.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».