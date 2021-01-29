35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Каролине»

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок Италии
АталантаЛацио
3:2
закончен
ЮвентусСПАЛ
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАстон Вилла
3:2
закончен
ЧелсиВулверхэмптон
0:0
закончен
Брайтон энд Хоув АльбионФулхэм
0:0
закончен
ЭвертонЛестер Сити
1:1
закончен
Манчестер ЮнайтедШеффилд Юнайтед
1:2
закончен
Кубок Испании
СевильяВаленсия
3:0
закончен
Райо ВальеканоБарселона
1:2
закончен
Франция / Лига 1
ЛорьянДижон
3:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивКуньлунь Ред Стар
3:2
закончен
Динамо МнТорпедо
1:3
закончен
Динамо МЦСКА
4:1
закончен
СКАСеверсталь
4:1
закончен
ЙокеритХК Сочи
3:2
закончен
Динамо РАвангард
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нэшвилл ПредаторзЧикаго Блэкхоукс
2:1 (Б)
закончен
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
5:1
закончен
Еврокубок
Локомотив-Кубань Партизан
online
Локомотив-Кубань Партизан
74:67
закончен
Цедевита Олимпия Бурк
online
Уникаха Нантер
83:92
закончен
Морнар УНИКС
70:87
закончен
Морнар УНИКС
online
Гран Канария Андорра
63:66
закончен
Цедевита Олимпия Бурк
94:91
закончен
Уникаха Нантер
online
Гран Канария Андорра
online
Кубок Испании
НавалькарнероГранада
0:6
закончен
АлькояноАтлетик Б
1:2
закончен
Кубок Италии
НаполиСпеция
4:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурСалават Юлаев
2:3
закончен
СибирьТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
БарысНефтехимик
4:1
закончен
АвтомобилистАк Барс
1:3
закончен
СпартакМеталлург Мг
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (ОТ)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
1:3
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
1:0 (ОТ)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
3:2 (Б)
закончен
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
4:2
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
5:3
3 период
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
3:1
перерыв
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
0:0
2 период
Аризона КойотсАнахайм Дакс
1:1
2 период
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
перенесен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
0:0
1 период
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
1:0
1 период
Германия / Бундеслига
ШтутгартМайнц
22:30
Италия / Серия А
ТориноФиорентина
22:45
Испания / Примера
ВальядолидУэска
23:00
Франция / Лига 1
ЛионБордо
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивАвангард
19:00
Динамо МнЦСКА
19:10
Динамо МХК Сочи
19:30
ЙокеритТорпедо
19:30
Динамо РСеверсталь
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Единая лига ВТБ
Калев Зелёна-Гура
20:00
Развернуть

Спортивные новости

35 сейвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения «Каролине»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Тампы-Бэй Лайтнинг».

Встреча прошла в Роли на арене «Пи-Эн-Си» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 1:0.

В составе победителей единственную шайбу на свой лицевой счет оформил чешский нападающий Мартин Нечас.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 35 из 36 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.