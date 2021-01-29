Форвард «Далласа» Гурьянов признан второй звездой матча с «Детройтом»

Форвард «Даллас Старз» Денис Гурьянов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингз», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в «Далласе», завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев. Российский нападающий забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Первой звездой признан Миро Хейсканен. В его активе три голевых паса.

Третьим стал форвард Таннер Керо, отдавший две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что гол Гурьянова помог «Далласу» переиграть «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ.