Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Ланового

Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста России Василия Ланового.

В начале января актер был госпитализирован с коронавирусом, а позднее у него начались осложнения. Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет.

«Скончался народный артист СССР Василий Лановой. Соболезнуем родным и близким великого актера», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице команды в Twitter.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим.