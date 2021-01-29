Губерниев показал подарок, который не успел передать Лановому

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

В начале января актер был госпитализирован с коронавирусом, а позднее у него начались осложнения. Лановой умер 28 января в возрасте 87 лет.

«Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят! Я очень хотел сделать ему подарок, передать чемпионский биб от Александра Большунова, но не успел», — написал Губерниев в Instagram.

Лановой известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим.

Ранее сборной России выразила соболезнования в связи со смертью Ланового.