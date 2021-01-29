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Спортивные новости

Малкин высказался о поражении «Питтсбурга» от «Бостона»

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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Бостон» быстрее, они голодны до побед и выигрывают все единоборства в углах площадки. Нам нужно смотреть на самих себя и бороться в каждой смене», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Хоккеист считает, что его команде необходимо играть проще.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Пингвинз» вышел на второе место по числу матчей за команду.

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