Черданцев рассказал секреты скандального интервью Черчесова

Комментатор Георгий Черданцев вспомнил скандальное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

24 ноября специалист отвечал на вопросы ведущих «Матч ТВ». Во время интервью он сравнил нападающего «Сочи» Антона Заболотного и форварда московского ЦСКА Федора Чалова. Тренер заявил, что для него лучше Заболотный, чем «талантливый игрок, который ничего не делает». Также Черчесов отказался считать «золотым активом» братьев Антона и Алексея Миранчуков.

По словам Черданцева, произошедшее в эфире было спланированной провокацией.

«Эффект что надо — Чалов забил три гола на финише сезона, поняв, что пора заканчивать пить чай. Скажу откровенно: мы с Саламовичем много общаемся за кулисами. Знаю, что все это он два года в себе держал!» — цитирует Черданцева «Спорт-Экспресс».

Ранее комментатор Денис Казанский рассказал о скандальном интервью с Черчесовым.