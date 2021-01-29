Результаты россиян на ЧМ по биатлону пойдут в общий зачет Кубка мира

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что заработанные на чемпионате мира очки российских спортсменов пойдут в общий зачет Кубка мира.

«В решении Спортивного арбитражного суда (CAS) есть много пунктов и нюансов, но, так как решение касается не спортсменов, а чиновников, которые допускали антидопинговые нарушения, очки сниматься не будут», — цитирует Далина «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенском Поклюке с 9 по 21 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на чемпионате мира под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и гимном IBU.