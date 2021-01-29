Агент игрока «Ниццы» опроверг слухи об успешном медосмотре для ЦСКА

Агент полузащитника «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло опроверг информацию о том, что игрок прошел медицинский осмотр перед переходом в московский ЦСКА.

Представитель футболиста отметил, что переговоры проходят успешно.

«Медосмотр для ЦСКА — это неверная информация. Данило находится в расположении «Ниццы» после прилета из Германии, где он проходил плановый осмотр в связи с недавней травмой», — цитирует Пасторелло Metaratings.

Барбоза выступает за «Ниццу» с 2018 года. Он принял участие в 49 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Данило выложил фотографии из аэропорта.