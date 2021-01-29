Апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки избитого арбитра

Суд перенес рассмотрение апелляции по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, сообщает «Чемпионат.com».

Заседание должно было состояться 29 января, однако арбитр Никита Данченков, пострадавший от экс-игрока, не явился в суд. Рассмотрение апелляции назначено на 8 февраля.

25 декабря суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ по делу о нападении на Данченкова. Также игрока обязали возместить арбитру 100 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее сообщалось, что Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова.