Стали известны гонорары Фьюри и Джошуа за предстоящий поединок

Стали известны гонорары британских боксеров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа за объединительный поединок, который пройдёт не ранее июня 2021 года.

По информации Daily Mail, спортсмены получат по £100 млн.

«Проект контракта отправлен Бобу Аруму, что, очевидно, хорошо. Контракт отражает позитивный характер обсуждений, которые мы вели вокруг этого боя», — заявил промоутер Эдди Хирн.

По его словам, стороны рассчитывают подписать соглашения в течение ближайших двух недель.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Фьюри является обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что Джошуа и Фьюри согласовали условия первого боя.