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Спортивные новости

Широков оценил квалификацию избитого им арбитра

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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказался о квалификации арбитра Никиты Данченкова.

10 августа во время любительского матча экс-игрок избил судью, который показал ему красную карточку. Рефери был доставлен в больницу с гематомой под левым глазом и рассеченной бровью.

«Я не могу назвать Данченкова неквалифицированным специалистом. Все же квалификацию дает РФС. Тот момент он отсудил неправильно, о чем говорили даже люди, принимавшие участие в матче. В том эпизоде он не разобрался», — цитирует Широкова Sport24.

25 декабря суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ по делу о нападении на Данченкова. Также игрока обязали возместить арбитру 100 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее сообщалось, что апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки избитого арбитра.

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