ISU подтвердил проведение чемпионата мира по фигурному катанию в марте

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию не будет перенесен. О своем решении организация объявила на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что турнир, запланированный в Стокгольме, может быть отменен или проведен в другом месте из-за пандемии коронавируса. 28 января стали известно, что совет ISU не рассматривал этот вопрос.

Соревнования пройдут в шведской столице с с 22 по 28 марта. Чемпионат мира — 2020 был отменен из-за коронавирусной инфекции.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение ISU.