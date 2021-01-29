Россиянка Шевченко стала третьей в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала третьей в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

Спортсменка прошла дистанцию 7,5 км за 22 минуты 10,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Победу одержала представительница Латвии Байба Бендика (22.0,7; 1). Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль (+5,7; 0).

Континентальное первенство проходит в польском городе Душники-Здруй с 27 по 31 января.

Ранее российская биатлонистка Лариса Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй

Спринт. Женщины

1. Байба Бендика (Латвия) — 22.00,7 (1).

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +5,7 (0).

3. Анастасия Шевченко (Россия) — +9,7 (0).