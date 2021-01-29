Сборная России по хоккею объявила состав на третий этап Евротура

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на Шведские хоккейные игры.

Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба — СКА), Даниил Тарасов («Салават Юлаев»).

Защитники: Шакир Мухумадуллин, Александр Алексеев (оба — «Салават Юлаев»), Даниил Журавлев («Ак Барс»), Даниил Мисюль («Локомотив»), Даниил Пыленков («Витязь»), Артем Минулин («Металлург»), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский («Автомобилист»), Семен Чистяков («Авангард»), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Форварды: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба — «Торпедо»), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все — «Локомотив»), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все — СКА), Виталий Кравцов («Трактор»), Артем Галимов («Ак Барс»), Сергей Шмелев («Сочи»), Захар Бардаков («Витязь»), Владимир Бутузов («Амур»), Максим Соркин (ЦСКА).

Третий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России встретится с командами Финляндии (12 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).

Ранее призер Олимпийских игр высказался о проблемах российского хоккея.