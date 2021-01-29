Ларионов возглавит сборную России по хоккею на третьем этапе Евротура

Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера первой команды на Шведских хоккейных играх, сообщает Федерация хоккея России в Twitter.

Третий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России встретится с командами Финляндии (12 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).

Ранее Ларионов высказался о выступлении на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.