Ларионов возглавит сборную России по хоккею на третьем этапе Евротура

Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов будет исполнять обязанности главного тренера первой команды на Шведских хоккейных играх, сообщает Федерация хоккея России в Twitter.
Третий этап Евротура пройдет с 11 по 14 февраля. Сборная России встретится с командами Финляндии (12 февраля), Швеции (13 февраля) и Чехии (14 февраля).
Ранее Ларионов высказался о выступлении на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Изучаем состав на Шведские хоккейные игры!— Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2021
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Расписание матчей нашей сборной, время мск:
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��11 февраля, четверг
17:00 Россия – Финляндия
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��13 февраля, суббота
18:00 Швеция – Россия
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��14 февраля, воскресенье
14:00 Россия – Чехия
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/3VJ8Kz3PMB