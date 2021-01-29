Орье разозлился на Моуринью и покинул стадион в перерыве матча с «Ливерпулем»

Защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье разозлился на главного тренера команды Жозе Моуринью в перерыве матча 20-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

По информации издания, после первой половины игры специалист отчитал свою команду за пропущенный мяч в концовке тайма и обратил внимание на неудачную игру Орье. Затем португалец заменил игрока, что сильно разозлило ивуарийца. Футболист покинул стадион, не дожидаясь конца встречи.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», прошедшая в столице Англии, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Моуринью проиграл «Ливерпулю» в Английской премьер-лиге четвертый раз подряд.