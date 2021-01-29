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03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
03:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
03:00
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
03:00
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Спортивные новости

Названы сроки согласования состава сборной России по биатлону на ЧМ

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласует состав сборной России на чемпионат мира на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU).

Из-за санкций WADA россияне выступят на предстоящем турнире без государственных символов. Союз биатлонистов России (СБР) должен передать IBU расширенную заявку национальной команды на тот случай, если кто-то из спортсменов не будет допущен к соревнованиям.

«Процесс уже идет, но он потребует времени. На этой неделе решения не будет», — заявили в IBU.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на чемпионате мира под флагом СБР и гимном IBU.

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