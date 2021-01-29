Тренер «Ливерпуля» Клопп рассказал о травме защитника Матипа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о травме защитника Жоэля Матипа.

Футболист получил повреждение в матче 20-го тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэм Хотспур».

«Похоже, у него что-то серьезное. Нам сказали, что у Жоэля проблемы с голеностопом. Он никак не мог продолжить игру», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Встреча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», прошедшая в столице Англии, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Клопп остался в восторге после победы «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом».