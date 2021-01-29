Гаджиев жестко отреагировал на обвинения бывшего директора «Крыльев»

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев жестко отреагировал на обвинения бывшего спортивного директора клуба Авалу Шамханова, передает «РБ Спорт».

Напомним, Шамханов заявил, что Гаждиев брал с футболистов откаты.

«Это может говорить тот, кто провел 14-15 лет в «Кащенко» и вчера вышел. Где сейчас российский футбол? Это один из активистов, которые туда его утянули. Сейчас таких тоже немало», — сказал Гаджиев.



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