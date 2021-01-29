Кокорин не отправился с «Фиорентиной» на игру против «Торино»

Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин не поехал со своей командой на матч Серии А против «Торино», сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что игрок остался во Флоренции, чтобы набрать форму. Пока он занимается по индивидуальной программе.

Есть вероятность того, что Кокорин попадет в заявку на игру против миланского «Интера», которая состоится 5 февраля. К тому времени нападающий уже получит рабочую визу.

Встреча «Торино» — «Фиорентина» пройдет 29 января.



Ранее Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии с «Торино».