Непряеву увезли в больницу после падения на этапе КМ

Российскую лыжницу Наталью Непряеву увезли в больницу после падения на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне. Об этом сообщил олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков, ссылаясь на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

«Вяльбе мне только что сообщила, что Наташу повезли в больницу. Она сильно упала, не может шевелить пальцами. Возможно, это перелом», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, которая заняла 12 место.



Ранее Александр Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.