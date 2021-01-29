Тренер сборной России рассказал о характере травмы Непряевой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о характере травмы Натальи Непряевой, передает Sport24.

«Она сошла с дистанции, потому что сильно ударилась. Была наложена лангетка и бинты. Сразу после финиша отвезли в больницу. Как сделают снимок, будет точно понятно, что с ней», — сказал Бородавко.



Также специалист отметил, что спортсменка повредила кисть или плюсневую кость, но точнее он сказать не может.

Ранее Непряеву увезли в больницу после падения на этапе Кубка мира.