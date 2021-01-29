Эксклюзив Кожевников считает, что у сборной России есть глубина состава перед ЧМ-2021 и ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает правильным ходом руководства Федерации хоккея России (ФХР) и штаба сборной приглашать в команду молодых игроков.

«Помню, как в ноябре мало кто верил, что молодежной сборной удастся хорошо выступить на Кубке Карьяла. Но Игорь Ларионов со своей молодежной командой всем доказал, что можно побеждать и сборные других европейских стран, составленные из более опытных игроков.

На Шведские игры у нас вновь отправляется довольно молодой состав. Практически все прошли через молодежную сборную, многие выступали на чемпионате мира. Но есть и опытные ребята, такие как Жафяров, Красковский. Думаю, что кто-то из них будет лидером нынешней сборной на предстоящем турнире. Уверен, что поездка в Швецию будет полезной для Бутузова и Ибрагимова, которые не привлекались раньше в различные сборные.

В турнире в Казахстане предстоит выступить олимпийской сборной. Она практически полностью составлена из игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), кто не попадает в плей-офф. Там много перспективных ребят, способных прогрессировать и дорасти до национальной команды. Из 25 игроков для 15 этот турнир станет первым за Олимпийскую сборную России.

В то же время, в составе есть и те, кто уже выступал как за олимпийскую, так и за национальную команды. Их опыт пригодится молодежи. Видно, что глубина состава у нас есть и это не может не радовать в преддверии предстоящего чемпионата мира-2021 и Олимпиады-2022», — сказал Кожевников в комментарии «Газете.Ru».

Ранее сборная России по хоккею объявила состав на третий этап Евротура.