Кожевников считает, что у сборной России есть глубина состава перед ЧМ-2021 и ОИ-2022

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок Испании
НавалькарнероГранада
0:6
закончен
АлькояноАтлетик Б
1:2
закончен
Кубок Италии
НаполиСпеция
4:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
АмурСалават Юлаев
2:3
закончен
СибирьТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
БарысНефтехимик
4:1
закончен
АвтомобилистАк Барс
1:3
закончен
СпартакМеталлург Мг
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
2:3 (ОТ)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
1:3
закончен
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
6:3
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
1:0 (ОТ)
закончен
Коламбус Блю ДжекетсФлорида Пантерз
3:2 (Б)
закончен
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
4:2
закончен
Миннесота УайлдЛос-Анджелес Кингз
5:3
закончен
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
7:3
закончен
Колорадо ЭвеланшСан-Хосе Шаркс
3:0
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
3:2
закончен
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
перенесен
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
3:4
закончен
Ванкувер КэнаксОттава Сенаторз
4:1
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартМайнц
22:30
Италия / Серия А
ТориноФиорентина
22:45
Франция / Лига 1
ЛионБордо
23:00
Испания / Примера
ВальядолидУэска
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивАвангард
1:2
2 период
Динамо МнЦСКА
1:0
2 период
Динамо МХК Сочи
0:0
перерыв
ЙокеритТорпедо
1:0
перерыв
Динамо РСеверсталь
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
04:00
Единая лига ВТБ
Калев Зелёна-Гура
2:3
1 четверть
Лыжный спорт / Кубок мира. Фалун
Мужчины. 15 км. Свободный стиль
закончен
Англия / Премьер-лига
ЭвертонНьюкасл Юнайтед
15:30
Вест Бромвич АльбионФулхэм
18:00
Манчестер СитиШеффилд Юнайтед
18:00
Кристал ПэласВулверхэмптон
18:00
АрсеналМанчестер Юнайтед
20:30
СаутгемптонАстон Вилла
23:00
Испания / Примера
ЭйбарСевилья
16:00
Реал МадридЛеванте
18:15
ВаленсияЭльче
20:30
ВильярреалРеал Сосьедад
23:00
Италия / Серия А
БолоньяМилан
17:00
СампдорияЮвентус
20:00
Интер МБеневенто
22:45
Германия / Бундеслига
ВердерШальке-04
17:30
УнионБоруссия М
17:30
Айнтрахт ФГерта
17:30
Боруссия ДАугсбург
17:30
БаварияХоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигБайер
20:30
Франция / Лига 1
МонпельеЛанс
19:00
МарсельРенн
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
БарысСалават Юлаев
14:00
Ак БарсКуньлунь Ред Стар
17:00
СпартакСКА
17:00
ЙокеритМеталлург Мг
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
21:00
Нью-Йорк РейнджерсПиттсбург Пингвинз
03:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
03:00
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
03:00
Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
03:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
03:00
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
03:00
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:00
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
06:00
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск УНИКС
15:45
Развернуть

Спортивные новости

Эксклюзив

Кожевников считает, что у сборной России есть глубина состава перед ЧМ-2021 и ОИ-2022

Скопировать ссылку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает правильным ходом руководства Федерации хоккея России (ФХР) и штаба сборной приглашать в команду молодых игроков.

«Помню, как в ноябре мало кто верил, что молодежной сборной удастся хорошо выступить на Кубке Карьяла. Но Игорь Ларионов со своей молодежной командой всем доказал, что можно побеждать и сборные других европейских стран, составленные из более опытных игроков.

На Шведские игры у нас вновь отправляется довольно молодой состав. Практически все прошли через молодежную сборную, многие выступали на чемпионате мира. Но есть и опытные ребята, такие как Жафяров, Красковский. Думаю, что кто-то из них будет лидером нынешней сборной на предстоящем турнире. Уверен, что поездка в Швецию будет полезной для Бутузова и Ибрагимова, которые не привлекались раньше в различные сборные.

В турнире в Казахстане предстоит выступить олимпийской сборной. Она практически полностью составлена из игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), кто не попадает в плей-офф. Там много перспективных ребят, способных прогрессировать и дорасти до национальной команды. Из 25 игроков для 15 этот турнир станет первым за Олимпийскую сборную России.

В то же время, в составе есть и те, кто уже выступал как за олимпийскую, так и за национальную команды. Их опыт пригодится молодежи. Видно, что глубина состава у нас есть и это не может не радовать в преддверии предстоящего чемпионата мира-2021 и Олимпиады-2022», — сказал Кожевников в комментарии «Газете.Ru».

Ранее сборная России по хоккею объявила состав на третий этап Евротура.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.