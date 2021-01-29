Врач сборной России по лыжным гонкам рассказал, где будут оперировать Непряеву

Врач сборной России по лыжным гонкам Роберт Эрлихман рассказал, что Наталье Непряевой сделают операцию в Центральной клинической больнице Москвы, передает RT.

Напомним, спортсменка сломала руку во время гонки с раздельным стартом на этапе Кубка мира.

«Непряеву, скорее всего, будут оперировать в ЦКБ — там очень хорошие специалисты по кистевым проблемам. В воскресенье Наташа возвращается в Москву», — сказал Эрлихман.

Также Эрлихман отметил, что Непряевой сделают тест на коронавирус, если он окажется отрицательным, то спортсменка перенесет операцию 1 февраля.

Ранее Елена Вяльбе рассказала, что у Непряевой диагностирован перелом.