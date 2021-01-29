Свищев поздравил Большунова с победой в гонке с раздельным стартом на КМ

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поздравил Александра Большунова в гонке с раздельным стартом на Кубка мира.

Напомним, второе место занял норвежец Симен Крюгер, который отстал от россиянина на 1,8 секунды.

«Поздравляем Александра Большунова с большой победой. Гонка с раздельного старта — это одна из самых показательных гонок в лыжном спорте, именно ее бывает сложнее других выиграть», — сказал Свищев.

Также он отметил важность того, что Большунов сохранил олимпийское спокойствие и все всем доказал на лыжне, заставив замолчать скептиков.

«Большунов сегодня — и это не преувеличение — лучший лыжник планеты. Такой же как Месси в футболе, а Овечкин - в хоккее. И мы им гордимся», — добавил Свищев.

Ранее Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира.