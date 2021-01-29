Игрок московского ЦСКА Адольфо Гайч перешел в итальянский «Беневенто» на правах аренды, об этом сообщил сайт Серии А.
Аргентинец арендован до конца сезона. Аренда пролонгируется еще на один сезон, если Гайч сыграет 50% матчей.
«Беневенто» сможет выкупить футболиста за €11 млн после окончания срока арендного соглашения.
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Игрок ЦСКА Гайч перешел в «Беневенто» на правах аренды
Игрок московского ЦСКА Адольфо Гайч перешел в итальянский «Беневенто» на правах аренды, об этом сообщил сайт Серии А.
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