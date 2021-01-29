Фетисов оценил вклад Путина в развитие хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил вклад президента России Владимира Путина в развитие отечественного хоккея, передают «Аргументы и факты».

«У нас принято жаловаться на инфраструктуру. Но Путин сделал все для развития хоккея. За последние годы построено 400 крытых арен. В СССР их всего было 30. Мы запустили молодежную лигу, ночную, помимо КХЛ», — сказал Фетисов.

Также Фетисов заявил, что есть большая системная проблема в подготовке кадров и отсутствие профессионального подхода.

«Это проблема Федерации хоккея России (ФХР). Я не раз говорил, что она является закрытой организацией и не отвечает на вопросы, которые ставит общество», — добавил он.

Ранее сборная России по хоккею объявила состав на третий этап Евротура.