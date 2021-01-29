Сычев рассказал о возможном назначении на должность в «Локомотив»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о возможном назначении на должность в столичный клуб, передает Eurosport.

Спортсмен отметил, что он получил квалификацию, которая позволяет работать генеральным, спортивным, коммерческим директором, но его больше привлекает спортивный департамент.

«Генеральный директор Владимир Леонченко позвонил перед Новым годом. Планировалось вернуться к разговору после праздников. Но воз и ныне там. Долго ждать не буду», — сказал Сычев.

Также он добавил, что найдет другое место работы, если «Локомотив» не хочет его видеть.

Ранее «Локомотив» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Испании.