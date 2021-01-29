Спортивный врач оценил травму лыжницы Непряевой

Сергей Архипов, спортивный хирург-ортопед, оценил травму российской лыжницы Натальи Непряевой, передает RT.

Напомним, спортсменка сломала руку во время падения во время гонки с раздельным стартом на этапе Кубка мира.

«Главная опасность подобных травм заключается в том, что в этой области проходят крупных три нерва — серединный, лучевой и локтевой. Их компрессия всегда крайне нежелательна», — сказал Архипов.

Также он добавил, что если нервы сдавлены, то может развиться синдром карпального канала, который выражается в онемении пальцев кисти из-за защемлением срединного нерва на уровне запястья.

Ранее врач сборной России по лыжным гонкам Роберт Эрлихман рассказал, где будут оперировать Непряеву.