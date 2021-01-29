Названы лучшие голы 20 тура АПЛ

Названы лучшие голы 20 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).



В пятерку попали точные удары Джека Харрисона («Лидс»), Стюарта Армстронга («Саутгемптон»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), Хамеса Родригеса («Эвертон») и Пьера-Эмиля Хейбьерга.



В турнирной таблице лидирует «Ман Сити», набрав 41 очко.

Ранее были определены лучшие игроки 20-го тура АПЛ.