Названы лучшие голы 20 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
В пятерку попали точные удары Джека Харрисона («Лидс»), Стюарта Армстронга («Саутгемптон»), Илкая Гюндогана («Манчестер Сити»), Хамеса Родригеса («Эвертон») и Пьера-Эмиля Хейбьерга.
В турнирной таблице лидирует «Ман Сити», набрав 41 очко.
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Названы лучшие голы 20 тура АПЛ
Названы лучшие голы 20 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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