«Реал» попытается купить Мбаппе летом

Мадридский «Реал» попытается летом приобрести нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, французский клуб готов рассмотреть предложение в районе €150 млн — €160 млн.

Руководство «сливочных» считает, что несмотря на финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса, нельзя упускать возможность подписать контракт с одним из лучших футболистов планеты.

Ранее сообщалось, что футболист московского «Спартака» Максим Глушенков покинул расположение команды.