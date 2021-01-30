Экс-глава СБР Драчев высказался о Халили

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался о Кариме Халили, завоеаввшем серебро в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Польше. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 22-летний атлет был достоин выступать на всех этапах Кубка мира в нынешнем сезоне.

Драчев заявил, что в ближайшим будущем национальная сборная должна делать ставку на него и Данилу Серохвостова, являющимися одними из самых перспективных спортсменов страны.

Ранее сообщалось, что Карим Халили высказался о перспективах попадания на чемпионат мира в Словении.