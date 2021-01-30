Биатлонист Халили хочет попасть на чемпионат мира

Российский биатлонист Карим Халили в интервью News.ru высказался о перспективах попадания на чемпионат мира в Словении.

По его словам, после чемпионата Европы у него будет достаточно времени, чтобы восстановиться и подготовиться.

«Чемпионат мира я держу в голове, и если тренеры дадут мне шанс выступить, то с удовольствием туда поеду. Сделаю все, чтобы показать наилучший результат», — сказал Халили.



Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко стала третьей в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.